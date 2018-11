Luana Padalino, "la sorella che fa saltare il matrimonio del fratello"

Ha subito dimostrato di avere stoffa per fare l'attrice tanto che anziché falla debuttare con cautela, la produzione l'ha chiamata per prendere parte alla puntata di Forum come protagonista. Inoltre, anziché registrata la puntata è andata in diretta. Protagonista la bella trentenne di Casteltermini, Luana Padalino.

"Ho fatto alcuni provini per Mediaset - dice Luana, con una punta d'orgoglio - ma la sorpresa è stata tanta quando appena 10 giorni prima della puntata mi chiamano per andare a Roma e prendere parte alla puntata. Visto che mi hanno trovata pronta per il gran debutto, al pari di altri attori, il regista ci ha mandati in diretta. È stata un esperienza molto bella che porterò dentro di me".

Certo, Luana spera ancora che questa sua passione possa anche decollare, ma rimane con i piedi per terra anche se ha ricevuto migliaia e migliaia di complimenti per la sua performance a Forum.

"Per fare questo - continua Luana - bisogna avere molta presenza scenica e molta sicurezza del proprio essere".

Nella trasmissione, Luana Padalino ha vestito i panni della sorella che scopre la futura moglie del fratello baciarsi con un altro ragazzo e decide, naturalmente di riferire tutto al suo consanguineo che annulla le nozze.

"Un ruolo antipatico, ma al contempo anche molto bello".