In giro per l'Italia per promuovere le bellezze della sua cittadina

Altra tappa nel suo "giro" per l'Italia per promuovere il suo paese, Santo Stefano Quisquina, e tutto ciò che fa sistema attorno ad esso: l'Albergo Diffuso e tutta l'ospitalità presente, l'Eremo della Quisquina ed il Cammino di Rosalia, il Teatro Andromeda, la gastronomia, le attività nel Parco dei Monti Sicani, il DQR Sicani.

Protagonista è Giuseppe Adamo che nei giorni scorsi è stato a Perugia in occasione della BITAC (Borsa Italiana del Turismo Associativo e Cooperativa) con interessanti seminari e soprattutto il B2B in cui ha avuto modo di incontrare operatori e tour operator nazionali in cerca di novità, di nuove mete, di nuove esperienze da proporre.

Il motto della manifestazione, non a caso, era “Lontano dal turismo di massa, vicini alle persone”.

"Se poi pensiamo che il 2019 sarà l'Anno Nazionale del Turismo Lento - dice Giuseppe Adamo - vale la pena pensare che la promozione, anche se costa, è in questo momento la cosa più importante da fare, poiché le agenzie, i tour operator cercano mete come la nostra. Ma non ci siamo solo noi: quasi 80 tra strutture, operatori, borghi, parchi naturali erano presenti per promuovere la propria offerta turistica".