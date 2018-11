Il salto di qualità della stilista di intimo licatese Adriana Santamaria

Il 16 dicembre prossimo, la stilista di intimo licatese, Adriana Santamaria, con il suo marchio "Infedele", presenterà la sua nuova linea presso "Così è se vi pare", in via Isacco Newton 26 Roma.

"E' un momento d'oro - dice Adriana - mi chiamano da ogni parte d'Italia per interviste per giornali e rotocalchi di moda. A Roma sarò con il mio team di professionisti. Tra l'altro, ho avuto anche la fortuna di avere fatto indossare i miei capi a Miss Italia Molise, Benedetta Venditti. Con il suo fisico ha fatto colpo su tante potenziali clienti. Questo è un mondo difficile, io mi sono fatta da sola ed ho lasciato la mia città, Licata, proprio perché pensavo di potere far diventare realtà il mio sogno".