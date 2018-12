Offerta formativa al Cua, pronto un master di secondo livello in "farmacia oncologica" e "compounding farmaceutico"

Gli occhi sono rivolti al 3 dicembre, quando si dovrebbe svolgere un'attesa assemblea dei soci (già più volte rinviata) che dovrebbe vedere le dimissioni del presidente Piero Busetta e il rinnovo della governance (così come dello statuto del Cua) ma intanto il Consorzio universitario di Agrigento continua a gettare le basi per il proprio futuro. Il Consiglio di amministrazione, infatti, ha approvato, nella seduta del 29 novembre, la richiesta di organizzare un master di II livello in campo farmaceutico. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 1 dicembre.