Rifiuti, in un anno 840 multe contro i “lanciatori seriali”, Firetto: “necessario migliorare la qualità della nostra differenziata”

Tra netturbini “troppo rigorosi” nel fare i controlli, volantini informativi non precisi e cambi d'orario nella raccolta poi non rispettati, nella raccolta differenziata di Agrigento c'è solo un fatto: in un anno contro gli “sporcaccioni” o “maialini” sono state messe oltre 840 multe. I dati sono stati presentati ieri mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Lillo Firetto, l'assessore all'Ecologia Nello Hamel e il comandante della Polizia municipale Gaetano Di Giovanni. Dopo le polemiche perché i netturbini non hanno svuotato i mastelli con l'indifferenziato, giovedì prossimo 6 dicembre i vigili accompagneranno i netturbini nel ritiro dell'indifferenziato ed eleveranno le sanzioni per chi differenzia male e conferisce tutto nel secco residuo. Maggiori dettagli sul nostro quotidiano cartaceo in edicola oggi 1 dicembre.