La famiglia di Marco Ferrara chiede i danni al Comune di Agrigento

Festeggiò il compleanno - 37 anni - in un locale della movida agrigentina, attorniato dall'affetto di familiari, amici e conoscenti. Poche ore dopo, in via Luca Crescente, la tragedia: perse il controllo della sua moto e si schiantò contro un muretto, trovando la morte. Era la notte del primo luglio scorso quando a perdere la vita fu Marco Ferrera di 37 anni, notissimo negli ambienti sportivi per essere il capitano dell’Empedoclina Calcio. L'uomo, a bordo della sua Bmw R1250, avrebbe perso il controllo del mezzo per finire addosso ad un muretto e morire sul colpo. Il fatto avvenne intorno alle 4 e 30 sulla strada che collega Porta Aurea con San Leone. A distanza di alcune settimane, mentre la Procura ha deciso di archiviare le indagini contro ignoti, la famiglia del ragazzo ha dato mandato al proprio avvocato, Michele Figliomeni per chiedere i danni al Comune di Agrigento. I dettagli sul nostro quotidiano cartaceo in edicola oggi 1 dicembre.