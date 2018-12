Stilato un protocollo tra l'Accademia Belle Arti Michelangelo Agrigento e la Sikelia Film

Sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento e la Sikelia Film di Rossana Danile.

Sikelìa Film parte da una terra di infinita bellezza qual è la Sicilia per aprirsi al mondo con progetti audiovisivi nazionali ed internazionali. Oltre alla produzione di film, documentari e Spot per le Aziende, Sikelìa è in grado di offrire supporto logistico/artistico alle produzioni che intendano girare nei bellissimi luoghi dell'isola mediterranea. SikelìaFilm srl è una società che produce comunicazione e vuole aiutare le imprese a fare del loro marchio un Brand dal posizionamento chiaro, unico, internazionale e di valore collettivo. Sikelìa è in grado di accompagnare l'impresa in tutte le fasi che determinano la realizzazione di video prodotto, spot pubblicitari, filmati istituzionali, web-stories, sigle.