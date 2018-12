Finanziato dalla Regione il consolidamento della Scala dei Turchi

La Scala dei Turchi potrà tornare risplendere dopo anni di incuria e abbandono. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella qualità di Commissario del governo nazionale contro il dissesto idrogeologico, comunicando la decisione della Giunta di governo di destinare quasi 420mila euro per il tesoro della provincia agrigentina che è sempre più meta di tantissimi turisti anche in questo periodo. I lavori consistono nel mettere in sicurezza il costone di marna bianca e rendere quindi fruibile la sottostante spiaggia, un vero e proprio Paradiso terrestre.