Comitini: il sindaco Contino rassicura i precari ma rimane sorpreso dalla loro reazione

Il sindaco di Comitini, Nino Contino, ha voluto comunicare a tutti precari del comune comitinese la volontà politica di chiudere definitivamente il capitolo precariato, programmando nell'arco di uno due anni contratti a tempo indeterminato per tutti. Dopo trent'anni di sofferenze, per molte famiglie arriverebbe quella necessaria serenità per affrontare il futuro con più entusiasmo.

"Con grande stupore - ha continuato il primo cittadino - non ho notato nei volti dei lavoratori un minimo di gioia, anzi mi è parso di vedere espressione di freddezza e ghiaccio. Due sono le cose: ho non ho visto bene e, quindi necessito urgentemente di una visita oculistica oppure i contratti e la fine del precariato non interessa a nessuno. Se così fosse destineremo i fondi per altri servizi".