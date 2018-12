Porto Empedocle, soluzione per Casa Camilleri: demolirla in fretta

Trovata la soluzione per “Casa Fragapane”, vissuta in gioventù da Andrea Camilleri, divenuta sede dell’omonima Fondazione, semi crollata negli anni. Ed eccola la soluzione: abbatterla. Raderla al suolo. Lo ha detto a chiare lettere l’ingegnere Pasquale Patti, il direttore dei lavori per la messa in sicurezza individuato dalla figlia di Camilleri, Andreaina, dopo l’intimazione da parte del Comune empedoclino di rendere il più sicuro possibile il sito, ubicato in cima alla via Dello Sport. Con relazione tecnica Patti sottolinea come “dal punto di vista strutturale la costruzione non da nessuna garanzia per il suo mantenimento anche parziale per cui l’unica soluzione per garantire la pubblica e privata incolumità è di procedere alla demolizione della stessa”. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 2 dicembre.