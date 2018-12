Multati perché scaricavano le fogne nel fiume, decine di ricorsi contro il Libero consorzio 02/12/2018 - 07:28

Nel frattempo in Consiglio comunale arriva una mozione per dotare di rete delle acque nere la zona di via Emporium

Prima sono arrivate le multe: decine da 6mila euro ognuna. Oggi sono arrivati i ricorsi di opposizione, già tutti depositati in tribunale e con il Libero consorzio di Agrigento costretto a difendersi. Stiamo parlando delle sanzioni elevate negli anni passati nei confronti di numerose famiglie di viale Emporium e traverse, tutti individuati dalla Polizia municipale di Agrigento privi dei permessi per lo smaltimento dei reflui (su 188 abitazioni verificate, 86 erano prive di autorizzazione, e 69 utenze scaricavano nel fiume Akragas). I dettagli dell'intera vicenda sulla nostra versione cartacea in edicola oggi 2 dicembre.