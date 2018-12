Volley B2 donne: travolgente la Seap Aragona di Eliseo

Ancora una vittoria esterna per l'inarrestabile Seap Aragona. A farne le spese è stata, questa volta, la squadra di Castelvetrano sconfitta nettamente tre a zero in terra trapanese.

Questi i parziali: 18-25; 16-25; 22-25 con una leggera resistenza delle locali solo nel terzo set.

Sabato prossimo appuntamento al Pala Nicosia contro l'agguerrito Pedara.