Giovanna Dominici presenta il suo libro dal titolo “Maman”

S’intitola “Maman”, l’ultima fatica letteraria della docente agrigentina Giovanna Dominici che racconta le storie, i vissuti di giovani immigrati ospiti nei centri di accoglienza siciliani, sublimati in poesia.

Un racconto di identità in movimento alla ricerca di un po' di speranza, di una vita finora negata, e che gridano a gran voce "Non siamo tutti uguali”.

Le poesie sono scritte oltre che in italiano anche in lingua francese.

«Maman - dice la diretta interessata - è quella madre che ci ha messo al mondo, ma anche la madre terra, che ci ha visto crescere e che non vogliamo lasciare, madre terra da dove bisogna scappare per non morire. Maman che è una madre, che lascia il proprio figlio ad un mare ignoto e imprevedibile. Un ringraziamento speciale a Giampiero Turco, direttore artistico autentico e appassionato per aver reso possibile tutto questo».