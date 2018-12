Calcio, Akragas: da una delusione all'altra. Solo un pari contro il Monreale

Due volte in vantaggio, due volte ripresa e, così anche la gara esterna dell’Olimpica Akragas con il Monreale finisce in parità. Dopo avere accarezzato il sogno della vittoria, a cinque minuti dalla fine, un gol di Daniele Di Maria (un ex aggregatosi da appena un giorno al Monreale dal Don Bosco Partinico) tronca le speranze biancazzurre. Primi minuti di grande studio, ma al primo affondo l’Olimpica Akragas passa in vantaggio. Un’azione tutta di prima, trova Santangelo pronto ad indovinare un diagonale beffardo che beffa il portiere di casa Lo Piccolo. Purtroppo la gioia del vantaggio dura poco, ed ecco che un fallo di La Rocca su Parisi (anche quest’ultimo aggregatosi da un giorno) cade in piena area, costringendo l’arbitro a concedere il penalty. Dagli undici metri trasforma con freddezza Graziano. Ad inizio ripresa, l’Olimpica Akragas ritrova il vantaggio, a conclusione di un’azione bene orchestrata cui ha partecipato il nuovo entrato Incardona. Tanio Falsone si fa trovare pronto alla respinta in rete tra la gioia del gruppo biancazzurro e della decina dei soliti sostenitori al seguito della squadra. Poi la beffa finale.