Il Wwf ripulisce le spiagge dei comuni di Sciacca e Menfi

A seguito delle forti mareggiate dovute all'alluvione dei primi di novembre le spiagge della Costa agrigentina si erano riempite di detriti di ogni genere.

È per questo che i cittadini si sono dati da fare per ripulire gli arenili. Dopo le esperienze delle scorse settimane a Ribera, Licata e Agrigento, i volontari del WWF in questo fine settimana si sono cimentati con le spiagge di Menfi e Sciacca per raccogliere e catalogare rifiuti di ogni genere.

I rifiuti raccolti sono stati catalogati per inviare i dati ai ricercatori dell' Ispra; che con il Ministero dell'Ambiente sviluppano studi sul fenomeno per risalire alle cause e dare le risposte corrette. Hanno patrocinato le manifestazioni le Amministrazioni comunali di Menfi e Sciacca dove la Guardia Costiera ha collaborato in modo proficuo.