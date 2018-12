Aria natalizia alla Scala dei Turchi grazie al Majata

Il posto è sempre magico, anche nella stagione delle piogge. La Scala dei Turchi, anzi, proprio quando non è presa d'assalto, come nella stagione estiva, riesce a farsi ancora più bella. Grazie a qualche esercente che continua a rimanere aperto, solitamente in questo periodo dell'anno tutte le attività sono chiuse, si può assaporare il Natale alla Scala. Il lido Majata ha proprio creato quella magica atmosfera tipica della festa più bella dell'anno, con tanto di albero di Natale e tanti addobbi che riempiono il cuore delle persone che, anche in questo dicembre, preferiscono non allontanarsi dal mare. Pranzo in spiaggia, la possibilità anche di un bagno fuori stagione e divertimento assicurato. Il lido Majata, proprio in occasione delle festività, ha in serbo tutta una serie di iniziative per fare felici le famiglie.