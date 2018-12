Cattedrale, in arrivo 18 pali di calcestruzzo per agganciare la chiesa alla via Duomo

Cattedrale di San Gerlando, le “catene” non basteranno. Se sono in corso ormai da mesi, come noto, i lavori per il consolidamento dell'edificio di culto – che si concluderanno entro i primi di febbraio – emerge adesso che nel contesto di una revisione progettuale si sta valutando la realizzazione di interventi abbastanza “decisi” per “stabilizzare” la chiesa madre di Agrigento. Maggiori dettagli nella versione cartacea del nostro quotidiano in edicola oggi 3 dicembre.