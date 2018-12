Sfilata dei bambini al Villaggio Mosè il prossimo 15 deicembre

In prossimità dell'arrivo del Santo Natale, si moltiplicano, un po' ovunque nella nostra provincia, iniziative che hanno anche lo scopo ludico, non solo di carattere commerciale. Una sfilata simpatica, amatoriale e ludica a premi, dedicata a tutti i clienti Bimbostore è in programma il prossimo 15 dicembre nella sede del Villaggio Mosè. Lo scopo principale della manifestazione è quello di organizzare un evento ludico per le mamme e i bambini. C'è tempo per iscriversi fino al prossimo 11 dicembre con un minimo di spesa. Al momento dell’avvio della sfilata, ciascun bimbo/a, accompagnato da un genitore in tutte le fasi della giornata, potrà sfilare con il proprio outfit scelto al momento dell’iscrizione.

Dato lo spirito della manifestazione, il premio ha un valore puramente simbolico. S'intendono premiare i piccoli con una sorta di lista dei desideri.