Santo Stefano Quisquina: Solstizio d'inverno al Teatro Andromeda

Al Solstizio d’Inverno, va in scena, al Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, l’impossibile immobilità del tempo, il tramonto e la brevità della vita. Ma anche, e soprattutto, cova la favilla che sprigionerà il fuoco del Natale, dentro e fuori di noi. L'iniziativa è in programma il 21 e 22 dicembre prossimi dalle ore 14 alle ore 18. Si può prenotare uno dei 108 posti a disposizione sulla pagina Facebook del Teatro Andromeda.

Il biglietto d’ingresso di euro dieci include anche una confezione di cantucci e un servizio di vin brulè di nostra produzione bio (mandorle e sangiovese) per riscaldare il cuore. Si consiglia vivamente di indossare un abbigliamento consono alla stagione invernale in montagna, ricordiamo che “l’Andromeda” è il teatro in pietra più alto al mondo. Saluti Solari.