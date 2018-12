L’attore empedoclino Giugiu Gramaglia torna sul set cinematografico

Dopo aver partecipato nelle scorse settimane alle riprese del film di RAI 1 ‘’La Stagione della Caccia’’ tratto da un romanzo di Andrea Camilleri , l’attore empedoclino Giugiu Gramaglia e’ attualmente impegnato in questi giorni nelle riprese cinematografiche del film "Picciriddra" con i piedi nella sabbia’’ prodotto dalla "Alba Film"’ per la regia di Paolo Licata .

Il film, tratto dal romanzo di Catena Fiorello sorella dei famosissimi Rosario e Peppe ,ambientato a fine anni '60 in un villaggio di pescatori, narra la storia di Lucia, una bambina di undici anni i cui genitori emigrano in Francia in cerca di lavoro, affidandola alla nonna, Giugiu interpreta il fruttivendolo del villaggio testimone di varie vicissitudini, location stupenda della storia è l’isola di Favignana.

Protagonista del film Lucia Sardo e Ileana Rigano con le quali Giugiu ha lavorato in passato in due episodi del "Commissario Montalbano".