Palma, colpi di pistola contro veicoli di titolare di agenzia funebre

Pistolettate di avvertimento contro due veicoli, di proprietà di un palmese, poco meno di 50 anni, titolare di un'agenzia di onoranze funebri. I responsabili complessivamente hanno sparato cinque colpi di pistola, calibro 9, indirizzati contro le fiancate e i vetri di un'autovettura e un furgone, parcheggiati in una stradina del centro urbano di Palma di Montechiaro. Il fatto è successo, alcuni giorni fa, durante le ore notturne. Non ci sarebbero testimoni oculari. Maggiori dettagli nel nostro quotidiano cartaceo in edicola oggi 4 dicembre.