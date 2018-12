Ribera ha il suo panettone all'arancia prodotto da Carmelo Russo

Ribera ha il suo panettone doc, perché realizzato all'arancia con le arance Washinghton Navel che hanno reso famoso il centro agrigentino in tutto il mondo. L'iniziativa è dell'imprenditore, Carmelo Russo che ha voluto rendere omaggio per la festa più bella e importante dell'anno la sua città. L'Orange town è ormai conosciuta in tutta la penisola, un'azienda nata dal nulla che sta cercando di farsi strada. Il panettone è stato presentato alla fiera di Parma e a Gera d'Adda dove ha conquistato tutti. D'altronde, non è una sorpresa.

"In questo panettone c'è tutta la passione di questa terra - dice Carmelo Russo - Una terra che soffre ma che offre anche tanto, occorre soltanto volergli un po' più bene".