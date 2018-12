Babbo Natale in Vespa a Favara per solidarietà e beneficenza

Sono diversi gli eventi di solidarietà in programma a Favara. È giunta alla terza edizione l’evento Babbo Natale in Vespa, organizzato dagli amici vespisti di Favara con la collaborazione del Vespa Club Pirandello di Porto Empedocle. Una manifestazione che si terrà sabato 8 dicembre, ma che già a partire da domani sarà attiva al fine di raccogliere beni di prima necessità per aiutare le famiglie bisognose.

C'è poi il concorso di disegno e pittura indetto dallo Juventus Official fan club "Favara Bianconera" rivolto a tutti gli alunni di scuola elementare e media della città. Il concorso mira a far esprimere a bambini e ragazzi le proprie emozioni per la squadra del cuore attraverso l'espressione del disegno. Ricordiamo a tutti che per partecipare al concorso non serve essere juventini. Tutti i disegni saranno esposti nella sede del club di viale Aldo Moro dal 16 al 22 dicembre. La premiazione avrà luogo sabato sera 22 dicembre. I lavori potranno essere consegnati nelle seguenti date: 1 dicembre, 7 dicembre, 12 e 15 dicembre direttamente in sede durante le partite della Juve.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato con il logo ufficiale dello Juventus official fan club. I lavori premiati saranno esposti in maniera permanente nell'angolo museale del club.