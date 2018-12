Al via ad Agrigento in concorso canoro "Ora canto io"

Al via il concorso "Ora canto io", gara di canto in karaoke, eseguita su basi in formato file Midi, Kar, Mp3, Wav. L'iniziativa, ospitata dal Bowling dell'Efebo, si svolgerà il prossimo 14 dicembre. Possono iscriversi al concorso cantanti non professionisti, appassionati di ogni genere musicale, non c'è limite di età.

"Durante la serata - dice l'organizzatore Piero Vella - i concorrenti si esibiranno proponendo al pubblico ed alle giurie il pezzo precedentemente concordato con noi dell'organizzazione. Il concorrente dovrà far pervenire, almeno cinque giorni prima dell'esibizione, la base musicale originale della canzone scelta al responsabile tecnico musicale Adriano Severino anche per e-mail collanac@libero.it. I brani potranno essere eseguiti anche in lingua straniera. Se uno o più concorrenti presenteranno lo stesso brano, la giuria sorteggerà quale degli interpreti potrà eseguirlo, mentre l'altro o gli altri dovranno cimentarsi con un altro pezzo a propria scelta".