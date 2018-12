Ribera, sala scommessa "pizzicata" senza la necessaria autorizzazione

Nuova azione di controllo nei centri scommesse da parte dei carabinieri della locale tenenza che hanno provveduto a sequestrare le apparecchiature in uso in alcuni locali. Stavolta un attento controllo è scattato in una sala ubicata da tempo in via Roma, l’arteria parallela al centrale corso Umberto I. I carabinieri hanno potuto accertare, carte alla mano, che il centro scommesse era sprovvisto delle licenze necessarie e propedeutiche allo svolgimento dell’attività in corso. In particolare, alla ditta mancava l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per cui le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro di diverse apparecchiature come decine di computer, stampanti, schermi e telefoni utilizzati dai clienti per puntare sulle scommesse.