Taxi, arrivare a Scala dei turchi e tornare? Ci vogliono almeno 70 euro

Per compiere il tragitto tra il centro città e la Scala dei Turchi in taxi oggi servono almeno 70 euro, applicando quanto previsto dal tassametro e dalle tariffe comunali. La proposta finale dei consiglieri era stata di 23,20 euro come tariffa fissa. Una somma che è stata contestata dai tassisti, che la ritengono troppo bassa. A questo punto la controproposta dei consiglieri è di 30 euro in totale per un massimo di 4 persone, e con un eventuale aumento del 30% per ogni persona trasportata. Il punto arriverà in Consiglio comunale nelle prossime settimane.