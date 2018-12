A Grotte, lunedì 10 dicembre, sarà accesso l'Albero di Natale in piazza Umberto

Non sarà New York, non sarà il maestoso albero di Rockfeller center, ma ha sempre il suo fascino l'accensione di un Albero di Natale in piazza. Lunedì prossimo 10 dicembre a Grotte, in piazza Umberto I, alle 19,30, l'Amministrazione comunale, con il sindaco Provvidenza e l'assessore Anna Todaro, in prima linea, accenderanno l'Albero che illuminerà il cuore della cittadina per tutto il periodo delle festività. Un Albero che renderà magica l'atmosfera così come accade a New York e nel resto del mondo. Saranno presenti sia Babbo Natale che distribuirà delle leccornie ai bambini che i zampognari, proprio al fine di rendere l'atmosfera magica. Per l'occasione i bambini potranno anche realizzare degli addobbi per arricchire l'Albero cittadino.