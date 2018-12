Mandorlo in Fiore, 220mila euro di debiti fuori bilancio approvati dal Consiglio del Parco

Beni e servizi acquistati senza “il preventivo impegno di spesa”, il Consiglio del parco della Valle dei Templi regolarizza oltre 220mila euro di debiti fuori bilancio connessi all’ultima edizione del “Mandorlo in Fiore”. Alla fine, quello che era solo un chiacchiericcio fino a non molto tempo fa (la presenza di spese che non sono passate da singoli impegni di spesa), adesso è qualcosa di visibile e tangibile. Maggiori dettagli sulla nostra edizione cartacea in edicola oggi 6 dicembre.