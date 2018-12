Partite a calcetto troppo “calde”, impianto multato perché troppo rumoroso

Partite a calcetto troppo rumorose in orario notturno, per un impianto sportivo di Agrigento arriva una pesante sanzione pecuniaria. I fatti risalgono al 2014, ma solo ora la multa elevata dal Libero consorzio è stata tecnicamente comminata ai responsabili della struttura. Insomma, la trance agonistica dei calciatori – più o meno in erba – era così tanta che le loro urla rappresentavano vero e proprio inquinamento acustico. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 6 dicembre.