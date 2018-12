Assaltati dai cinghiali in piena Valle dei Templi: il racconto di due turisti

Inseguiti da due cinghiali piuttosto aggressivi, sono stati costretti ad arrampicarsi su un albero, e da lì chiedere aiuto. L'incredibile disavventura è stata vissuta da due turisti, in questo periodo, in vacanza nella nostra provincia. Il curioso, quanto singolare, episodio si è verificato alla Valle dei Templi. E non sarebbe un caso isolato l'avvistamento di cinghiali nella zona del Parco Archeologico di Agrigento. Alcune segnalazioni sarebbero arrivate anche alcuni mesi fa. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 6 dicembre.