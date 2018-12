Domiciliari per l’ex deputato ed assessore regionale dell’Udc Vincenzo Lo Giudice

Va agli arresti domiciliari l’ex deputato ed assessore regionale dell’Udc Vincenzo Lo Giudice. Deve scontare otto mesi perché è stato riconosciuto colpevole del reato di violazione della sorveglianza speciale al quale era sottoposto dopo avere scontato 10 anni di reclusione dopo la condanna rimediata nell’inchiesta “Alta Mafia” che nel 2004 portò in carcere 43 persone tra politici ed imprenditori accusati di essere in affari con Cosa Nostra. Maggiori dettagli nella nostra edizione cartacea in edicola oggi 6 dicembre.