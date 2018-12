Calcio Promozione: Libertas Racalmuto-Olimpica Akragas a porte chiuse

Il derby agrigentino della 14esima giornata di andata del campionato di Promozione, girone A, “Libertas Racalmuto – Olimpica Akragas” di domenica 9 dicembre, alle ore 15, si giocherà a porte chiuse. La tribuna coperta dello stadio “Giuseppe La Mantia” di Racalmuto è inagibile a causa dei mancati lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli spazi dedicati alle due tifoserie. La partita, dunque, si giocherà senza la presenza degli spettatori. Lo ha deciso la Questura di Agrigento, che nell’organizzare il servizio d’ordine per domenica, in collaborazione con la caserma dei carabinieri di Racalmuto, sarebbe venuta a conoscenza della perenne inagibilità della tribuna dello stadio racalmutese.