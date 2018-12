A Comitini, il 21 e 22 dicembre, arrivano i mercatini di Natale

Non sarà quello di Bolzano oppure quello di Trento o Merate, ma si preannuncia magico il mercatino di Natale che verrà allestito a Comitini nei prossimi 21 e 22 dicembre nella centralissima piazza Umberto. Come negli ultimi anni, nelle bancarelle si potrà trovare di tutto e di più: dagli addobbi al tessile di Natale alle leccornie, per la gioia di grandi e piccini. Memore del successo riscosso nelle precedenti edizioni, il sindaco Nino Contino anche quest'anno ha optato senza indugi per inserire i mercati di Natale in un cartellone che si preannuncia ricco di appuntamenti.