Nello Hamel difende il “suo” bilancio: “E’ una buona proposta, valuteremo le osservazioni dei revisori”

“Il bilancio è buono, siamo pronti a confrontarci serenamente con i revisori dei conti”. Dopo la bocciatura dello strumento finanziario previsionale per il 2018 da parte del collegio dei revisori di Agrigento è l’assessore al Bilancio Nello Hamel ad ostentare sicurezza. La posizione dell’Amministrazione, mentre le schiere (a dire il vero non particolarmente numerose) del sindaco in Consiglio comunale si dicono pronte alla battaglia voto su voto, è infatti quella di affrontare una situazione potenzialmente “esplosiva” con estrema cautela. Maggiori dettagli nella nostra versione cartacea in edicola oggi 7 dicembre.