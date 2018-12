Le due “piazze” di Porto Empedocle, stasera comizio dei grillini, domenica protesta dei cittadini indignati

Un comizio, anzi un’“agorà”, una protesta domenica. I fronti contrapposti della politica - e non solo – empedoclina scenderanno in piazza in modo diverso e con finalità ovviamente opposte.

Primi a convocare "il popolo" sono stati quelli che oggi vengono identificati come gli "avversari" del sindaco Ida Carmina. Appuntamento in via Roma domenica 9 dicembre, alle 11.30 per una "manifestazione popolare pacifica e non politica per protestare contro lo stato di degrado in cui è stata ridotta Porto Empedocle. Una protesta annunciata con tanto preavviso (necessario per chiamare a raccolta i sostenitori) che l’amministrazione comunale sta provando a "disinnescare" con un comizio da tenersi domani sera, a pochi giorni dall’altra piazza e sempre lungo la via Roma.