Natì Volley Canicattì, una squadra che non perde mai

E' il caso di dire che la Natì Volley Canicattì ha messo proprio la sesta. Sono sei i successi in altrettante gare del Campionato femminile di Serie C. La Natì Volley ha piegato anche la resistenza della Nigithor Volley di Santo Stefano e consolida il primo posto in classifica con 18 punti sui 18 a disposizione. Dopo un primo set a senso unico (25-11) le messinesi rientrano in gara aggiudicandosi il secondo (23-25). Combattuto anche il terzo parziale (25-20). A totale appannaggio delle leonesse il quarto ed ultimo (25-13). 3-1 il risultato finale che assegna gara e bottino alla Natì Volley Canicattì.

Numeroso e caloroso il pubblico presente sugli spalti della Palestra Comunale “M.Mura” che ha fatto da cornice ad un match ricco di emozioni e grandi giocate di entrambe le squadre scese in campo. Prestazione esaltante di capitan Romeo. Travolgente ed a tratti inarrestabile Tania Marino. Quasi impeccabile Parisi. Torna a far male Valeria La Mattina. Molto bene anche Curione, Patronaggio e Sangiorgi. Un plauso alle giovani Pagano, Vizzini e Di Mario subentrate in campo con personalità e grinta.

Di Mario in particolare, con un’importante muro che ha permesso la rigiocata ed un paio di alzate degne di lode, ha condotto le compagne sino alla vittoria finale.

Spenti i riflettori dopo la gara, le leonesse hanno già cominciato a pensare al prossimo turno, nuovamente tra le mura amiche, contro l’Us Volley Palermo. Appuntamento Domenica 9 Dicembre alle ore 18:00 per un’altra gara che si prospetta al cardiopalma.