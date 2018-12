Ad Agrigento, finalmente, si può respirare l'atmosfera natalizia

L'albero di Natale 2018 ed Agrigento allestito dalla stessa ditta che realizzò l'albero di Natale 2017 a Milano nella piazza della stazione centrale. Struttura conica in ferro zincato completo di luminarie led realizzato dalla "La Lucerna" di Gravina di Catania, ditta tra le più conosciute in Italia, già protagonista di allestimenti luminarie in occasione del Google Camp, per Dolce & Gabbana e per il matrimonio dell'anno tra Fedez e Chiara Ferragni. Anche quest'anno l'albero è una iniziativa di privati "guidati" dall'ex assessore Franco Miccichè.