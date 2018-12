Mountain bike, la Mtbaragona chiude il GTS Sicilia al secondo posto

Chiusa la stagione 2018 per la Mtbaragona. La squadra aragonese ha archiviato il campionato GTS Sicilia per mountain bike con un ricco bottino.

Domenica scorsa nella consueta premiazione a Ribera, la società ha ottenuto il secondo posto con quattro atleti sul podio nelle categorie appartenenti: Calvagna Alfio 2° cat m2, Galluzzo Angelo 3° cat m5, Amorelli Mario 2° e Castellana Francesco 3°cat m 3. Nell’insidioso campionato regionale gli atleti hanno espresso le loro potenzialità con la mountainbike ottenendo ottimi piazzamenti in quasi tutte le gare affrontate. “La squadra è in continua crescita agonistica e punta a riconquistare il titolo il prossimo anno”, afferma fiducioso il presidente Gianni Graceffa, che aggiunge: “ringrazio tutta la squadra che ha supportato negli allenamenti e nelle manifestazioni chi ha gareggiato. L’appuntamento –conclude Graceffa – è per la nuova stagione che, sicuramente, riserverà belle emozioni e nuovi traguardi”.