Sciacca, la Polizia di Stato tra gli studenti del liceo Fermi

Si è svolto questa mattina al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca un incontro dei locali vertici della Polizia di Stato con gli studenti per approfondire alcuni aspetti su fenomeni di bullismo, sull'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche.

Presenti il dirigente Luca Pipitone e l'ispettore della Polstrada Baldo Messina.

La Polizia di Stato, consapevole dell’importanza del ruolo formativo che riveste la scuola, tra i banchi ha parlato di prevenzione a reati, presentando tra le altre cose “YOU POL”, la nuova mobile app diretta alla creazione di un canale di comunicazione privilegiato per la segnalazione, in modo semplice ed immediato, di episodi di bullismo, maltrattamenti e spaccio di stupefacenti, anche in forma anonima.