Naro, vandali in azione nella nuova struttura appena collaudata

Vandali in azione nella nuova struttura sportiva collaudata appena due mesi fa. E' successo a Naro dove nottetempo, qualcuno, ha pensato bene di danneggiare un bene comune. Un crimine da non sottovalutare, si sono limitati a dire la maggior parte delle persone. Il danno ammonta a circa 50.000,00 euro e, il comune, con il proprio bilancio in condizioni disastrose, non può sostenere tale spesa. I vandali hanno distrutto due anni di lavoro, la possibilità di far lavorare qualcuno e un investimento di 509.000,00 euro.