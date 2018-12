Quattro colpi di pistola contro l'auto della moglie del sindaco di Realmonte

Quattro colpi di pistola sono stati sparati contro la macchina della moglie del sindaco di Realmonte Lillo Zicari. L’auto, parcheggiata davanti casa, è stata centrata, in diversi punti.

Il capo dell’amministrazione di Realmonte ha già formalizzato denuncia alla stazione dei carabinieri e domattina verrà ricevuto dal prefetto Dario Caputo e dal questore Maurizio Auriemma.

«Sono tranquillo, in questi tre anni e mezzo non ho mai ricevuto minacce, né altro - ha detto il sindaco Zicari - . Per domani sono stato convocato dal prefetto e dal questore. Non ho la più pallida idea su chi possa essere stato o su cosa abbia determinato questo inquietante episodio. Spetterà alle indagini dei carabinieri accertarlo».