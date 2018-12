"La società Girgenti Acque incapace di gestire il servizio"

Agire per “liberare il servizio idrico da chi si è rivelato incapace di gestirlo, e ciò considerato anche che le tariffe pagate dagli utenti sono tra le più elevate”. L’assemblea territoriale idrica, dopo il voto dei sindaci per dichiarare risolta la convenzione con Girgenti Acque, scende in campo con toni finora inediti per ribadire la volontà di tagliare i ponti con il gestore.

