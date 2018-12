Festa del Coni: premiata la Fortitudo Basket Agrigento

Festa dello sport: riconoscimento speciale, nel pomeriggio di oggi, per la Fortitudo Agrigento. Sul palco dello Spazio Temenos a ritirare il riconoscimento il direttore sportivo, Cristian Mayer.

Intanto, la squadra pensa al match di domenica 9 dicembre contro il Casale. Hanno presentato la sfida, il coach Franco Ciani.

"Servirà una partita di grande attenzione - ha detto Ciani - La Junior Casale è una delle squadre migliori di questo campionato nel correre, nel giocare in campo aperto e nell’imporre ritmi alti. La partita contro Tortona è stata straordinariamente dispendiosa, in settimana abbiamo avuto il ritorno a tempo pieno di Tommaso Guariglia. A Casale giocheremo, però senza Marco Evangelisti. Questo gruppo non si è mai fermato, facendo di necessità virtù".