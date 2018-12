Agrigento, primo giro con il Treno di Babbo Natale

Arriva ad Agrigento per tutto il periodo festivo il caratteristico Treno di Babbo Natale. Questo il percorso da via Atenea alla Valle dei templi percorrendo, Piazza Pirandello, Via Empedocle, Via delle Torri, P.zza Marconi, Via Crispi, Panoramica dei Templi, Rotatoria Aurea, Piazzale Ristoro, Passeggiata Archeologica, Museo Archeologico, Via Crispi, Via Artemide, Via Gramsci, Viale della Vittoria, Porta di Ponte – Arrivo.

Percorso extra: Lungomare Falcone Borsellino, Piazzale Aster San Leone, Viale Alberato.

La proposta comprende il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento finalizzato alla possibilità di visitare il Monastero Santo Spirito, Palazzo Filippine e Teatro Pirandello con fermate del treno in via Atenea angolo Girasole e Piazza Municipio.