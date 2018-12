Salme in attesa al cimitero, c'è l'ipotesi di requisire 34 loculi

Si profila una svolta per la scandalosa vicenda delle salme “parcheggiate” da settimane nella cappella centrale del cimitero di Piano Gatta, a causa della mancanza di loculi. Mentre il contenzioso tra concessionaria del cimitero e Comune continua senza esclusione di colpi, con il Municipio pronto alla risoluzione de contratto e il soggetto privato pronto a chiedere un “indennizzo” di 4 milioni e mezzo circa, le 34 salme rimangono in vergognoso stato di attesa. Nei giorni scorsi nel camposanto si è recato un alto esponente dell’Asp il quale ha fatto il punto della situazione. Non è un caso dunque che poco dopo sia stata avviata una sorta di censimento dei loculi al momento vuoti che potrebbero essere requisiti per motivi di salute pubblica.