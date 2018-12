L'Auser di Ribera chiude il 2018 con padre Della Corte e le foto di Palermo

Toccherà a padre Pasquale Della Corte, parroco di san Giovanni Bosco a Ribera, chiudere la serie di incontri programmati per quest'anno dall'Università popolare della Terza età gestita dall'Auser Ribera, guidata dalla presidente Giovanna Valenti, e coordinata da Elvira Manca.

L'incontro è in programma per il prossimo martedì 11 dicembre a partire dalle ore 17.00 nella sede sociale dell'Auser Ribera sita in corso Regina Margherita al civico 266.

Padre Della Corte si soffermerà su temi religiosi collegati con problematiche sociali della realtà contemporanea.

Nel corso dell'incontro potranno essere visionate anche le immagini fotografiche realizzate da Giacomo Palermo (photographer riberese) e inserite nel progetto dal titolo "MEDITERRANEAN STORIES", definito da Paolo Mauri "Una storia impossibile che ha il pregio di essere Vera". Sono proposte, tra l'altro, 30 foto significative su fratello Biagio Conte, Letizia Battaglia, Andrea Camilleri e altri personaggi eccentrici mediterranei. Alcune immagini sono candidate e partecipano al Pulitzer Prizes, World Press Photo e Magnum Photos 2019. Ingresso libero.

A chiusura del ciclo di lezioni, avviate lo scorso gennaio, è prevista per il prossimo sabato 15 dicembre a partire dalle ore 17.OO presso la Sala convegni "Giovanni Ragusa ed Emanuela Guddemi" ospitata nel Municipio di Ribera la "Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2018" dell'Università popolare della Terza età di Ribera con la consegna, tra l'altro, ai docenti dei tradizionali attestati di partecipazione e momenti di riflessioni sui temi dell'educazione permanente e sul valore delle attività di volontariato nella società contemporanea.