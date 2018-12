Auto con 4 ragazzi a bordo si ribalta, ventenne ferito gravemente

E' di un ragazzo ferito in maniera grave, e di altri tre lievemente contusi, il bilancio di un brutto incidente stradale, avvenuto all'alba di ieri. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, ribaltandosi su un terreno, vicino alla carreggiata. Teatro dello schianto la strada statale 115, già teatro la scorsa settimana di un tragico incidente, nel tratto di collegamento, tra i territori di Realmonte e Siculiana. Proprio in quest'ultimo comune era diretto il conducente della macchina, un ventenne di Porto Empedocle, per accompagnare a casa gli altri tre suoi amici e quasi coetanei, tutti siculianesi. Ad avere la peggio il ventenne, adagiato sulla lettiga, e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Ha riportato un trauma facciale e la frattura del femore. A quanto sembra dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Le condizioni sono giudicate gravi, ma non verserebbe in pericolo di vita.