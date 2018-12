Aragona, riaperto il centro vaccinale dopo i lavori di ristrutturazione

Il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino comunica la riapertura del centro vaccinale di Aragona, dopo i lavori di manutenzione straordinaria per la risoluzione delle carenze igienico sanitarie. Le attività vaccinali al presidio di igiene pubblica di Aragona erano state sospese lo scorso 14 giugno e trasferite presso la sede di Santa Elisabetta. I lavori adesso sono terminati ed il centro è tornano nuovamente in funzione. I responsabili dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, lo scorso 7 dicembre, hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del centro vaccinale di Aragona ed hanno costatato che anche i lavori di pulizia sono stati completati in maniera ottimale. Le attività vaccinali presso il presidio di igiene pubblica di Aragona riprenderanno da mercoledì 13 dicembre e si svolgeranno nei giorni di lunedì e giovedì.