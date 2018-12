Pace fiscale e fatturazione elettronica: lezione alla Confcommercio

Pace Fiscale e Fatturazione elettronica: cosa fare? Confcommercio Agrigento e Sublima lo spiegheranno presso l'aula formazione di via Imera 223/c martedì 18 dicembre dalle ore 15.



Dal primo gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica: commercianti e imprenditori non possono farsi trovare impreparati. Per questo Confcommercio Agrigento ha organizzato una giornata dedicata interamente all'istruzione delle pratiche per la fattura in formato digitale.



A spiegare l'adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti intervengono Salvatore Musso e Antonino Sollena, dottori commercialisti di Palermo, e Giuliano Di Prete, responsabile area commerciale di Sublima (primo gestionale Open Source italiano).