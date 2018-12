Porto Empedocle: “Young & Old, Generazioni a confronto

“Young & Old, Generazioni a confronto. Il recupero della memoria ai tempi dei social” è il titolo della manifestazione in programma mercoledì 12 dicembre, alla Torre di Carlo V di Porto Empedocle.

Si tratta di un’iniziativa che porta sulle tracce di Luigi, Fausto e Pierluigi Pirandello. Protagonisti saranno gli alunni della scuola empedoclina ai quali verrà proposto un percorso modulatoin diverse fasi, si chiuderà, infatti, il prossimo aprile, in cui si organizzeranno attività formative in aula con la collaborazione di veterani, esperti in ambiti diversi, che avranno il compito di guidare i giovani verso la conoscenza della memoria per tramandare saperi ed esperienze vissute.

Gli studenti partecipanti saranno, inoltre, coinvolti in percorsi di lettura, con un approfondimento specifico sulla vita di Luigi Pirandello e sulla storia familiare dei suoi discendenti.

Il programma dell’evento di domani, introdotto da Vito Capobianco, presidente dell’associazione ADA di Agrigento, prevede alle 10, l’ indirizzo di saluto del sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina.

Si tratta di performance musicali: “Il Pirandello dimenticato” Azione scenica di Alfonso Veneroso. “Una donna che ha paura” pièce di Alfonso Gueli, interpretata in forma di lettura scenica dall’attrice Lina Gueli.

Seguirà, l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti e la proiezione dell’ultimo documentario-intervista all’avvocato Pierluigi Pirandello, regia di Alfonso Veneroso.

La manifestazione sarà seguita in diretta Facebook dal Libero Consorzio di Agrigento alla pagina: “Urp informa Agrigento”.

Saranno, inoltre, presenti le docenti di italiano, curatrici del progetto scolastico, Pamela e Cinzia Vitale.

La sessione pomeridiana, moderata dalla giornalista Teresa Di Fresco, prevede alle 18, i saluti del commissario straordinario Libero Consorzio, Alberto Girolamo Di Pisa e del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Raffaele ZARBO. Gli interventi di Carmine Marinucci, segretario Generale Di CultHer ed Ernesta Musca, dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Pirandello”.

Alle 18.30, la presentazione del libro “Il pirandello dimenticato di Pierluigi Pirandello e Alfonso Veneroso.

Interventi di Alfonso Veneroso, Giovanna Carlino Pirandello, presidente Fondazione Fausto Pirandello, del fotografo Angelo Pitrone, di Giuseppe Lo Iacono, già direttore della biblioteca - museo “Pirandello”, di Luigi Troja, membro CDA Fondazione Fausto Pirandello e di Romano Bellissima, Segretario Generale Nazionale UIL Pensionati.